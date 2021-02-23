Президент Владимир Зеленский 22 февраля подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Они касаются снижения ставки НДС по операциям по поставке отдельных видов аграрной продукции.

Законопроект №3656 Верховная Рада приняла еще 17 декабря 2020 года.

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Ставку НДС снижают с 20% до 14%.

Что предусматривает закон

В частности говорится об операциях по поставке и ввозу в Украину таких видов сельскохозяйственной продукции:

Крупный рогатый скот.

Свиньи.

Цельное молоко.

Рожь и пшеница.

Ячмень.

Овес.

Кукуруза.

Соевые бобы.

Сахарная свекла.

Семена льна, сурепки или рапса, подсолнечника и других масличных культур.

В Офисе Президента отметили, что закон направлен на поддержку сельскохозяйственного производства и привлечения инвестиций в отрасль.

Реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соответствующей продукцией, что уменьшит потери бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства,

– говорится в сообщении ОПУ.

Рада приняла льготные ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности

Отметим, что недавно Верховная Рада приняла законопроект №4410, который устанавливает льготные ставки ввозной пошлины на ряд товаров легкой промышленности. В частности, 0% – на сырье, которое не производится в Украине, а это: пряжа, волокна, нити, а также на искусственные волокна.