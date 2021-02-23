Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для аграріїв
Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу. Вони стосуються зниження ставки ПДВ з операцій з постачання окремих видів аграрної продукції.
Джерело:Офіс Президента
Законопроєкт №3656 Верховна Рада ухвалила ще 17 грудня 2020 року.
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Ставку ПДВ знижують з 20% до 14%.
Що передбачає закон
Зокрема мовиться про операції з постачання та ввезення до України таких видів сільськогосподарської продукції:
- Велика рогата худоба.
- Свині.
- Незбиране молоко.
- Жито та пшениця.
- Ячмінь.
- Овес.
- Кукурудза.
- Соєві боби.
- Цукровий буряк.
- Насіння льону, суріпиці або ріпаку, соняшнику та інших олійних культур.
В Офісі Президента зазначили, що закон спрямований на підтримку сільськогосподарського виробництва та залучення інвестицій у галузь.
Реалізація норм закону знизить мотивацію платників податку до оптимізації податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з відповідною продукцією, що зменшить втрати бюджету та сприятиме детінізації у сфері аграрного виробництва,
– мовиться у повідомленні ОПУ.
Рада ухвалила пільгові ставки ввізного мита на товари легкої промисловості
Зазначимо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4410, який встановлює пільгові ставки ввізного мита на низку товарів легкої промисловості. Зокрема, 0% – на сировину, що не виробляється в Україні, а це: пряжа, волокна, нитки, а також на штучні волокна.
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