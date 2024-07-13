Порт Дуйсбург будет принимать нашу кукурузу
Крупнейший внутренний речной порт Европы и мира, немецкий порт Дуйсбург теперь обрабатывает украинское зерно, в частности кукурузу. Об этом рассказали в администрации порта.
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Ежемесячно прибывает до четырех маршрутных поездов с кукурузой при поддержке Duisport rail в порт Дуйсбург. По прибытии в Дуйсбург кукуруза перегружается непосредственно из железнодорожных контейнеров на баржи.
АО "Укрзализныця" планирует совместно с Duisburger Hafen Aktiengesellschaft запустить регулярные контейнерные и контрейлерные поезда между Украиной и портом Дуйсбург. К перевозке будут приниматься все грузы, которые транспортируются железнодорожным или автотранспортом.