Порт Дуйсбург прийматиме нашу кукурудзу

Найбільший внутрішній річковий порт Європи й світу, німецький порт Дуйсбург тепер обробляє українське зерно, зокрема кукурудзу. Про це розповіли у адміністрації порту.

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Щомісяця прибуває до чотирьох маршрутних поїздів з кукурудзою за підтримки Duisport rail до порту Дуйсбург. Після прибуття в Дуйсбург кукурудза перевантажується безпосередньо із залізничних контейнерів на баржі.

АТ "Укрзалізниця" планує спільно з Duisburger Hafen Aktiengesellschaft запустити регулярні контейнерні та контрейлерні поїзди між Україною та портом Дуйсбург. До перевезення прийматимуться всі вантажі, які транспортуються залізничним або автотранспортом.

Цікаво! Річковий порт Дуйсбург щорічно обробляє понад 4 мільйони TEU (двадцятифутових еквівалентів), причому контейнери складають лише половину всіх вантажів, які перевалюються в порту.