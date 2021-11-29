Селекціонери вивели червоний абрикос: у чому його унікальність

Дослідникам вдалося вивести новий сорт абрикосу. Особливий колір – не єдина його унікальна характеристика.

Створити новий абрикос вдалося досліднику Вінченцо Чербоне. Він адаптований для вирощування у більшості регіонів Європи.

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Фрукт зарекомендував себе великим розміром та солодким смаком. Окрім того, він готовий потішити садівників великим урожаєм.

Наразі дослідники ще працюють над вдосконаленням гібриду, після чого виведуть його на широкий ринок. Вони переконані, що позитивні характеристики гарантують червоному абрикосу високу популярність.

Раніше повідомлялося про те, що український виробник почав експортувати яблука в Африку, де вони є екзотикою та продаються поштучно.