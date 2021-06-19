Сезонні робітники: скільки зараз платять в Європі

Розпочався сезон збору урожаю, а отже, фермерам потрібні додаткові руки. За декілька місяців на сезонній роботі можна заробити непогані гроші.

Місяць роботи на польській фермі може принести у кишеню 3 тисячі злотих, а робота в країнах західної і північної Європи оплачується вдвічі, а то й втричі більше.

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У Польщі збирачам полуниці пропонують і до 5 тисяч злотих, але на практиці найчастіше працівники отримують 2,5-4 тисячі злотих.

Також додаткових працівників активно шукають фермери з Німеччини, Швеції, Данії, Франції та Великої Британії. В середньому тут готові платити 9-10 євро брутто за годину роботи. За понаднормові години можуть давати 135% звичної оплати, за роботу в суботу – 135-150%, а в неділю – навіть 200%.

Працівники фермерів Європи можуть розраховувати й на відпускні. Вони становлять 8,33% доходу брутто, в середньому це 220 євро (7,2 тисячі гривень). Таким чином, місячний заробіток сезонного працівника у цих країнах буде в межах 1,5-3 тисячі євро. Проте тут рідко пропонують безкоштовне житло і їжу.

Сезонний працівник у Британії може розраховувати на 8,5-9,5 фунтів брутто (10-11 євро) за годину роботи. Інколи тут забезпечують безкоштовним житлом, в інших випадках прийдеться платити 40-60 фунтів (47-70 євро) щотижня. У Нідерландах за збір полуниці, чорниці, сортування цибулин квітів готові платити 10 євро брутто.

Варто зауважити, що в західних країнах попри більший заробіток дорожче житло та харчування. Також не всі фермери дають безкоштовне житло, організовують безкоштовне перевезення працівників та оплачують ПЛР-тест.

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