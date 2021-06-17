Топ3 країн-імпортерів проса з України у 2020 році:
- Індонезія (14% українського експорту)
- Польща (7%)
- Великобританія (6%)
Зверніть увагу! Китай скуповує понад чверть української агропродукції
Структура імпорту проса в розрізі основних країн-постачальників виглядає наступним чином:
- Індонезія: США (74%), Україна (20%), Туреччина (2%)
- Польща: Україна (67%), Франція (14%), Індія (9%)
- Великобританія: Україна (67%), Франція (14%), Індія (9%)
Світовий ринок проса: можливості для України / Інфографіка УАК
Скільки заробила Україна на просі у 2020 році
Загалом, попит на просо на міжнародному ринку останніми роками стабільний, але при цьому досить низький – на рівні 300 – 350 тисяч тонн (це лише 0,2% світового імпорту всіх зернових культур). Проте навіть така порівняно незначна частка проса в світовій торгівлі дозволила Україні отримати за 2020 рік виручку в розмірі 29,3 мільйона доларів.
Прогнози на 2021 рік
Виробництво проса в Україні у сезоні-2021/22 може сягнути 300 тисяч тонн і стати рекордним за останні 10 років.
Детальніше читайте про це у матеріалі Агро24 "Просо неочікувано набирає популярності – виробництво цього року може бути рекордним".