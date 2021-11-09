Щедрий урожай та адаптація до погоди: в Україні вивели унікальний сорт хурми

Українські селекціонери продовжують адаптовувати до наших умов екзотичні фрукти. Старання дослідників та фермерів дають успішні результати.

На Херсонщині фахівці особливий сорт хурми з квадратними плодами. Дерева дають дуже хороший урожай та легко адаптовуються до наших погодних умов.

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Науковиця Ольга Грабовецька присвятила виведенню нових сортів 20 років життя. Дослідниця разом з колегами дбає про те, щоб нові рослини були стійкими до морозів та посухи, а плоди були солодкими та великими.

Як запевняють експерти, вирощування хурми може здобути велику популярність серед українських садівників. Звичні яблука не лише набридли, а й приносять менший прибуток.

Україна є активним імпортером хурми, тому вирощування власної продукції могла б позитивно вплинути на ринок та потішити покупців вартістю.