Російська влада показує громадянам їхнє місце

Росіян, які продають картоплю не як індивідуальні підприємці, будуть штрафувати. Розмір стягнення сягатиме 2000 рублів. Якщо ж картоплю росіяни виростили з власної бульби, покарання буде ще більше.

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Нещодавно росЗМІ почали попереджати садівників країни-агресора, що продавати можна тільки овочі, насіння для яких було куплено у спеціально призначених для цього магазинах, повідомляє 24 Канал. В іншому разі на них чекає штраф у розмірі 500 рублів (228,5 гривень), оскільки це порушує правила виробництва насіння сільськогосподарських рослин. Крім того, за продаж без реєстрації доведеться заплатити 500-2000 тисяч рублів.

Додаткові "сюрпризи" для російських дачників

Мало того, диктаторський путінський режим приготував для росіян-дачників кілька інших "приємних" сюрпризів. Уряд ворожої країни ввів заборону на вирощування кучерявої рослини іпомеї триколірної, яка часто використовується для вертикального озеленення.

На початку 2024 року цю квітку внесли до списку нарковмісних рослин – її насіння містить психоделічну речовину ергін, яка викликає галюцинації і може призводити до залежності. Порушникам заборони загрожує ув'язнення до 2 років при виявленні на ділянці понад 10 таких рослин, а за особливо великі плантації – до 8 років.

До Земельного кодексу і законодавства Росії також хочуть внести поправки, що дозволяють штрафувати за ділянки у "непридатному для використання стані". Водночас, багато ділянок використовуються тільки для відпочинку. Однак авторів поправок це зовсім не цікавить.

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