На яку суму було вивезено зерна

Як повідомляється, у 2023 році російські експортери, використовуючи створену російською владою систему квот, вивезли щонайменше 34 тисячі тонн зерна з Херсонської області, на суму в 6,2 мільйона євро.

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Як стало відомо, херсонське зерно експортували до: Азербайджану, Туреччини, Сирії та Ірану, а горох з окупованого Криму – до Іспанії.

Зауважте! Тим, хто це розслідував, вдалося отримати додаткові підтвердження вивезення агропродукції завдяки даним з бази глобального імпорту/експорту Import Genius та інформації з витоку російської митниці.

Як здійснювався вивіз зерна

Річ у тому, що через три місяці після оголошення анексії чотирьох областей України, 30 грудня 2022 року, уряд Росії ухвалив постанову, яка встановила квоти на вивезення сільськогосподарської продукції з окупованих територій з митною знижкою. Та водночас запровадила механізм для експорту цієї продукції.

У випадку з окупованою Херсонською областю для розподілу квот створили спеціальну комісію. Вона розглядає звернення і голосує, а голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо підписує рішення,

– йдеться в матеріалі.

Які компанії до цього причетні

Російська компанія "Сим-Транс Групп" експортувала пшеницю в Азербайджан, отримавши дозвіл на вивезення 2 200 тонн пшениці та меслину за квотами.

Інша російська компанія, ТД "Фрегат", отримала квоту на експорт 3 000 тонн кукурудзи, яка була доставлена в Сирію.

Компанія ООО "Паллада" отримала дозвіл на вивезення 11 000 тонн ячменю, який був відправлений до іранського порту Bandar Imam Khomeini.

Фірма "Агро-Фрегат", згадувана у ЗМІ як учасник схеми незаконного вивезення зерна з окупованих територій, експортувала пшеницю та меслин до Туреччини. У вересні 2023 року ця ж фірма відправила до Іспанії 4 500 тонн гороху, з яких 2 600 тонн було завантажено в окупованому Севастополі.

Цікаво! Жодна з компаній не надала відповідей на запити до публікації розслідування.