Первое в своем роде исследование показало, что по крайней мере один вид морских водорослей, которые встречается у берегов почти всех континентов, может подвергнуться повреждениям под воздействием низкочастотных звуков в течение всего 2 часов. Этим растением является океаническая Посидония, больше известная как трава Нептуна.

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Об исследованиях

Руководил исследованием директор Лаборатории прикладной биоакустики в Политехническом университете Каталонии в Испании Мишель Андре.

Он и его коллеги использовали громкоговоритель , чтобы выдать звуки травы Нептуна с динамичным сочетанием искусственных звуков, частотой от 50 до 400 герц. Этот диапазон обычно связан с деятельностью человека.

, чтобы выдать звуки травы Нептуна с динамичным сочетанием искусственных звуков, частотой Этот диапазон обычно связан с деятельностью человека. После двухчасового воздействия команда исследовала водоросли под электронным микроскопом. Они сосредоточились на амилопластах внутри корней и корневищ растения, а также подземных стеблях, которые сохраняют энергию в виде крахмала.

Они сосредоточились на амилопластах внутри корней и корневищ растения, а также подземных стеблях, которые сохраняют энергию в виде крахмала. Оказалось, что акустическое повреждение было острым и ухудшалось в течение следующих пяти дней.

и ухудшалось в течение следующих пяти дней. Уровень крахмала в амилопластах резко упал, а симбиотический гриб, который заселяет корни водорослей Нептуна и, вероятно, причастен к лучшему усвоению питательных веществ, тоже плохо справился с шумом.



Морская трава / Фото Wikimedia

Трава Нептуна и углерод

По словам морского эколога из лаборатории наук об океане Бигелоу Авроры Рикарт, которая не участвовала в исследовании, морские травы, особенно водоросли Нептуна, являются очень важными растениями. Они вылавливают из атмосферы много углекислого газа и сохраняют его в виде крахмала.

Со временем луга морских водорослей накапливаются слоями и, замыкая углерод, могут хранить его на протяжении тысяч лет.

Если звук влияет на крахмал, то метаболизм углерода в растении наверняка изменится. И это может повлиять на роль водорослей в связывании углерода в более широком масштабе,

– отметила эколог.

Она добавила, что это открытие является только началом, так как не исключено, что другие морские растения тоже могут негативно реагировать на шумовое загрязнение.