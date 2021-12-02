Сирна екзотика: в Україні навчилися робити унікальний продукт

2 грудня 2021 , 12:10
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Джерело:

SEEDS

В Україні поступово розвивається культура крафтових сироварень. Тепер гурмани можуть легко знайти продукт, який втілить всі їхні смакові забаганки.

Унікальний сир 

Ферма "LACON", що базується у Хмельницькій області, пропонує своїм покупцям унікальний смаколик – сир Парміно. Цей особливий продукт з овечого молока має витримку 9 – 12 місяців. 

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Унікальний продукт має медово-янтарне покриття та неймовірні смакові властивості. Особливо цінують гурмани його яскраву палітру післясмаку. В ному розкриваються нотки розмарину, базиліку, шавлії, майорану, чаберу, м’яти. 

Виробники радять поєднувати цей сир з грушею,  виноградом, вином, медом, інжиром або горіхами.

Також компанія готує авторський Парміно, для 9-місячної витримки якого була розроблена особлива технологія. 

Автор: Ярослав Сиваківський