На скільки подорожчав гектар землі

Як повідомив віцепрезидент Київської школи економіки (KSE) з економічної освіти, професор Олег Нів’євський на семінарі "Ринок земель: нові гравці, нові виклики, нові перспективи", капіталізація ринку сільгоспземель в Україні за підсумками січня – березня 2024 року збільшилася на 202,5 мільярда гривень.

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Це відбулося завдяки зростанню на 7% кількості угод купівлі-продажу земель сільгосппризначення.

За словами Нів’євського, у першому кварталі цього року було укладено 25,7 тисячі угод купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення. Сукупний обсяг склав 58,8 тисячі гектарів.

Це на 7% перевищує показники четвертого кварталу 2023 року,

– додає віцепрезидент Київської школи економіки.

Зверніть увагу! Ще одним фактором стало те, що ціни на землю підвищилися – на 11,2%.

Як виросла ціна на гектар землі:

у четвертому кварталі минулого року вона становила 37,7 тисячі гривень,

у січні – березні 2024 року зросла до 42 тисячі гривень.

Чи розвивається ринок землі в Україні

Попри війну ринок сільськогосподарських земель в Україні успішно розвивається, каже Олег Нів’євський.

Яскравим свідченням того є нещодавнє рішення Нацбанку щодо збільшення коефіцієнта ліквідності сільгоспземель з 0,35 до 0,5. Це вже відкрило можливість для агросектора та землевласників залучити додаткове фінансування на суму 25 мільярдів доларів, що можна порівняти зі щорічними фінансовими потребами аграріїв і землевласників,

– каже він.

Крім того, ринок землі може стати додатковий ресурс для відновлення територій. Але реалізація повинна ще напрацьовуватися як урядом, так і законотворцями та громадами.

Зверніть увагу! У 2024 році українці почали активніше продавати та купувати земельні ділянки та нерухомість. Лише за перші 3 місяці цього року було оформлено понад 185 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки, що на 36,4% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.