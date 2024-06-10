На скільки подорожчав гектар землі
Як повідомив віцепрезидент Київської школи економіки (KSE) з економічної освіти, професор Олег Нів’євський на семінарі "Ринок земель: нові гравці, нові виклики, нові перспективи", капіталізація ринку сільгоспземель в Україні за підсумками січня – березня 2024 року збільшилася на 202,5 мільярда гривень.
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Це відбулося завдяки зростанню на 7% кількості угод купівлі-продажу земель сільгосппризначення.
За словами Нів’євського, у першому кварталі цього року було укладено 25,7 тисячі угод купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення. Сукупний обсяг склав 58,8 тисячі гектарів.
Це на 7% перевищує показники четвертого кварталу 2023 року,
– додає віцепрезидент Київської школи економіки.
Як виросла ціна на гектар землі:
- у четвертому кварталі минулого року вона становила 37,7 тисячі гривень,
- у січні – березні 2024 року зросла до 42 тисячі гривень.
Чи розвивається ринок землі в Україні
Попри війну ринок сільськогосподарських земель в Україні успішно розвивається, каже Олег Нів’євський.
Яскравим свідченням того є нещодавнє рішення Нацбанку щодо збільшення коефіцієнта ліквідності сільгоспземель з 0,35 до 0,5. Це вже відкрило можливість для агросектора та землевласників залучити додаткове фінансування на суму 25 мільярдів доларів, що можна порівняти зі щорічними фінансовими потребами аграріїв і землевласників,
– каже він.
Крім того, ринок землі може стати додатковий ресурс для відновлення територій. Але реалізація повинна ще напрацьовуватися як урядом, так і законотворцями та громадами.