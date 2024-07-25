Як призначення землі впливає на її вартість

Три роки тому, у липні 2021 року в Україні відкрився вільний ринок землі. Це один із найцінніших ресурсів для життя, побудови будинку або розвитку сільськогосподарського підприємства.

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Вартість 1 сотки землі в Україні значно варіюється і залежить від різних факторів. Один з найважливіших факторів - призначення ділянки. Загалом, в Україні виділяються такі основні типи земельних ділянок:

Сільськогосподарські землі: Сільськогосподарські ділянки є найпоширенішим видом земель у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності, такої як вирощування рослин, тваринництво та інші аграрні види діяльності. Вартість сільськогосподарських земель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості грунту та інших факторів.

Землі під забудову: Ці ділянки призначені для будівництва житлових або комерційних об'єктів. Вартість таких ділянок залежить від їх розташування, близькості до міста або розвинутих інфраструктурних об'єктів, таких як дороги, школи, магазини та інші. Вартість земельних ділянок під забудову може становити від 5000 до 50 000 доларів за 1 сотку і більше.

Землі промислового призначення: Ці ділянки призначені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Вартість земель промислового призначення залежить від їх розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку.

Інші види земель: Крім вищезазначених, існують інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися значно і залежить від їх особливостей та обмежень, встановлених законодавством.

Додаткові фактори, що впливають на вартість

Варто зазначити, що вартість землі в Україні також залежить від таких факторів:

Розташування. Земельні ділянки, що знаходяться в центральних чи перспективних регіонах, мають вищу вартість порівняно з віддаленими або менш розвинутими районами.

Земельні ділянки, що знаходяться в центральних чи перспективних регіонах, мають вищу вартість порівняно з віддаленими або менш розвинутими районами. Родючість ґрунту. Якщо земля має високу родючість, це може позитивно вплинути на її вартість, особливо для сільськогосподарських ділянок.

Якщо земля має високу родючість, це може позитивно вплинути на її вартість, особливо для сільськогосподарських ділянок. Наявність комунікацій та інфраструктури. Земля, яка має зручний доступ до доріг, електромереж, водопостачання та інших комунікацій, може коштувати дорожче.

Земля, яка має зручний доступ до доріг, електромереж, водопостачання та інших комунікацій, може коштувати дорожче. Попит та кон'юнктура ринку. Вартість землі може змінюватися в залежності від попиту та пропозиції на ринку нерухомості.

Загалом, визначити точну вартість 1 сотки землі в Україні можливо лише індивідуально, враховуючи всі вищезазначені фактори та інші особливості.

Які нині ціни на землю по регіонах

Вартість землі коливається в залежності від регіону. Станом на червень 2024 року ціни становлять від 29 953 до 136730 гривень за гектар. Середня вартість становить 49 143 гривні за гектар.

Вартість сільгоспземель по Україні / фото Опендатабот

Площа проданих сільськогосподарських земель у червні 2024 року склала 18 622 гектара.