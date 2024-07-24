Як зміниться ринок землі у 2024 році

Старший проєктний менеджер із земельної реформи Офісу реформ Кабміну Андрій Мартин говорить, що прогнози під час війни краще не робити, передає 24 Канал. Проте у 2024 році можна очікувати подальше поступове зростання цін на сільськогосподарську землю – максимум на 10 – 15%.

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За словами Мартина, це пов'язано із тим, що відновлена торгівля сільськогосподарською продукцією морем і маржинальність агробізнесу потроху відновлюється. Порти Одещини виходять на довоєнні показники. Законодавство про консолідацію землі мають більшість країн ЄС, але на рівні саме національного законодавства.

Крім того, він впевнений, що в Україні поступово зростатиме потреба в консолідації земель, оскільки аграрії-орендарі викуповують ділянки землі у різних місцях, а отже вони зацікавлені у формуванні єдиних земельних масивів. Андрій Мартин розповів, що можливість створення національного законодавства щодо консолідацію земель обговорювали з Євросоюзом при розробленні Плану ЄС для України, однак до переліку обов'язкових заходів його не внесли.

Яка вартість землі у 2024 році

1 липня 2021 року почався перший етап земельної реформи. Було скасовано відповідний мораторій, який діяв ще з березня 1992 року, та дозволено продаж землі в Україні. Таким чином, громадяни України (фізичні особи) отримали змогу купувати до 100 гектарів.

За нещодавніми дослідженнями Київської школи економіки, з моменту відкриття ринку було укладено понад 172,8 тисяч угод купівлі-продажу сукупною площею майже 380,5 тисяч гектар землі. Це лише 1,08% сільськогосподарських угідь на підконтрольних Україні територіях. Тільки 0,5% ділянок змінили своє цільове призначення після переходу до рук нових власників.

За три роки з моменту відкриття ринку землі в Україні її вартість зросла на 10%. Станом на червень 2024 року, згідно з даними Opendatabot, в середньому гектар ріллі коштує 49 143 гривні.

Важливо З економічної точки зору зростання вартості означає підвищення ліквідності землі та капіталізації ринку, тобто збільшення потенційного обсягу кредитного фінансування (якщо розглядати можливості передачі землі в заставу). Але ціна сільгоспугідь в нашій країні ще далека від тої, якою вона є в Західній Європі. Зокрема, в сусідній Польщі вона вища втричі.