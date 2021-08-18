Соняшникова олія значно здешевшає, – прогноз Мінекономіки

Міністерство економіки України очікує, що вже до кінця літа соняшникова олія "соціальних" сортів суттєво знизиться в ціні.

Такий прогноз оприлюднила пресслужба міністерства після наради представників виконавчої влади та олійного бізнесу.

Важливо! Україна знизила експорт соняшникової олії

Український ринок олії у липні з відставанням зреагував на світові тенденції. Індекс продовольчих цін FAO на олію наприкінці минулого місяця знизився на 10%, але, водночас вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною. На середину серпня, за даними Держстату, вона знизилася лише на 1,3% у порівнянні з початком місяця.

В Мінекономіки усвідомлюють, що індекс FAO потребує корегування, оскільки базується на п’яти олійних культурах, і високу питому вагу там складає пальмова олія. Але, незважаючи на це, є можливості для зниження вартості на "соціальні" сорти соняшникової олії, які є дуже важливими для України.

На зустрічі представників влади і олійного бізнесу було домовлено про заходи, які "дозволять здійснювати зважену цінову політику і дотримуватися високих стандартів соціально-відповідального бізнесу". На практиці, за прогнозами виробників, це дозволить значно знизити вартість "соціальних" сортів олії вже до кінця серпня.

Протилежна точка зору Ціна літра соняшникової олії може злетіти понад 100 гривень уже восени, – експерт

. Олійно-жирова галузь в Україні активно розвивається, використовує сучасні технології і є одним із світових лідерів з виробництва соняшникової олії. Галузь створює продукт з доданою вартістю, має суттєву питому вагу в формуванні ВВП України та надходженні валютної виручки.