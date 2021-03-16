Соєва та пальмова олії продовжують дорожчати

Зниження світових біржових цін на сировину не вплинули на вартість соєвої та пальмової олії.

У п'ятницю світові біржові ціни на сировинні товари подешевшали. Втім, це не вплинуло на подорожчання соєвої та пальмової олії, які додали у ціні 7% та 11% відповідно.

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Головною причиною подорожчання залишається зниження прогнозу виробництва сої та погіршення стану посівів внаслідок дефіциту опадів в Аргентині.

Ціни пропозицій української та російської соняшникової олії залишаються на рівні 1670-1700 доларів/тонну FOB, проте ціни попиту не перевищують 1650 доларів/тонну FOB, що дещо "охолоджує" ціни на соняшник.

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