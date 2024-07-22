Овочі печуться прямо на сонці

Власник компанії "СП "ПАЕК" Юрій Кормишкін розповів, що в умовах надзвичайної спеки та нестачі електроенергії для поливу, овочі печуться. Через це, на його думку, може виникнути значний дефіцит овочевої продукції.

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Хочу висловити свою думку у зв'язку із ситуацією по овочівництву Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. З аномальною спекою, яка накрила країну, особливо наш південь, змушений підняти питання кризової ситуації не тільки з урожайністю овочів, а й взагалі їх наявності. Це катастрофа, яка може сягнути загальнодержавного рівня. Усе горить,

– говорить Юрій Кормишкін.

За словами власника агрохолдингу, на сьогоднішній день на полі 45 – 47 градусів Цельсія, температура ґрунту сягає 68 – 70 градусів Цельсія. Не рятує навіть наявність поливу. Овочі просто печуться на сонці.

Важливо Кормишкін також зазначає, що у зв'язку з практично відсутністю світла, насосні станції, які забезпечують полив овочів, майже не працюють, а максимальне навантаження, яке дають в нічний час при наявності декількох годин світла – скоро може взагалі вивести їх з робочого стану. За словами власника, люди в таку спеку також працювати не можуть. На полі залишається багато неякісного товару.