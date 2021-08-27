Ми пережили надзвичайну спеку, коли температура нижче 40 градусів на полі не знижувалася, – каже керівник СВК "Ягідки" (ТМ BigBlue) Олег Науменко. – Але завдяки сучасній автоматизованій системі поливу, наявності метеостанції, ми цей період пройшли спокійно. Хоча ягоди дещо втратили в розмірі, адже багато води випаровувалось через листя. А вода – це основа розміру.

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Фермер тішиться, що цього річ у їхньому кооперативі зібрали 140 тонн ягоди. Гарний урожай очікувано дав сорт Дюк, а також Спартан. "На 27-му тижні наші ягоди досягали 27 – 28 міліметрів у діаметрі – це майже вдвічі більше, ніж у конкурентів", – радіє Олег Науменко.

Зараз у СВК "Ягідки" лохина посаджена на 44 гектарах. Розширюватися поки не планують, але очікують, що обсяги виробництва зростатимуть за рахунок збільшення віку кущів – на сьогодні найстаршим насадженням лише по 5 років.

Немає сенсу розширювати площі, – резюмує Науменко. – Ми краще працюватимемо над якісними показниками.

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