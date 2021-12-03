Цього року українським фермерам вдалося зібрати гарний урожай гороху. Торішній показник вдалося перевищити аж на 21%.

Загалом українські фермери зібрали 581 тисячу тонн гороху. Приріст площ цьогоріч був мінімальним, але врожайність культури суттєво зросла.

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Лідером з виробництва гороху стала Запорізька область – 22% від загального показника. Серед лідерів опинились також Харківська та Миколаївська області – по 9%.

Також повідомляється, що у 2019 році посівні площі під горохом зменшились вдвічі через нестабільність ринку, але зараз все поступово налагоджується. До речі, імпортні постачання гороху в Україну відсутні, нам вистачає власної продукції.

Що стосується експорту, то 99% продукції, яку продавали за кордон, придбали США. Штати придбали 22,8 тисячі тонн українського гороху. Виробники сподіваються, що вигідна співпраця з США матиме майбутнє та набуде постійного характеру.