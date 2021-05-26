Тараса Висоцького перевели в Мінагрополітики, – джерело в Уряді

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький призначений першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України.

Рішення про переведення Тараса Висоцького з Мінекорозвитку в Мінагрополітики ухвалене Кабміном України 26 травня, повідомляє джерело сайту AgroPortal в Уряді.

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На посаді заступника міністра МРЕТ Висоцький був куратором аграрного напрямку. Тож його призначення заступником очільника Мінагрополітики Романа Лещенка – цілком логічний крок Кабміну.

На початку року в деяких ЗМІ поширювалася інформація, що Тарас Висоцький може стати головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Але тоді це призначення так і не відбулося.