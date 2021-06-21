Як повідомив директор НДІ Ельмар Аллахвердієв, вони вивели 10 нових сортів, яким ще не присвоїли назви, але які вже показали свої властивості на дегустації.

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Це абсолютно нові сорти, томати різного розміру, вага деяких з них становить 250-400 грамів. Три сорти – це томати екзотичних кольорів. За формою і розмірами вони нагадують полуницю, – зазначив він.

Решта сортів – це томати, які вирощуються китицями. Один такий томат важить 90-100 грамів. Зараз цим сортам присвоюються назви, науковці обговорюють варіанти.

Директор також додав, що ці томати вирощуються в теплицях, але в подальшому фермери зможуть висаджувати їх у відкритому грунті.

Україна опинилася серед лідерів за площею орних земель. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна – в топі країн за орними землями: до чого це приведе".