Агрофірма має 3 гектара плівкових теплиць, де вирощує огірки, великі рожеві та жовті томати (їх купляють гуртові покупці й торгівельні мережі), а також різнокольорові томати чері, які відправляються поштою напряму в ресторани.

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Ресторани замовляють у нас продукцію з доставкою поштою – зазвичай це томати чері. Пакуємо їх у панетки й картонні коробки. Під час відправлення зазначаємо, що запаковані овочі. Принаймні до Києва вони доїжджають без проблем, – розповів власник "Агрокоіну" Андрій Чорний в інтерв’ю журналу "Плантатор".

Аграрій відзначив, що великі партії овочів забирають своїм транспортом гуртовики й логістичні центри, а партії до 1 тонни на невеликі відстані – до Запоріжжя чи Дніпра – фермер може доставити самотужки.

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Чому не реалізують овочі через соцмережі?

"Агрокоін" має свої сторінки у соцмережах – фейсбуці та інстаграмі. Але через них продажів не практикує, як це роблять багато інших фірм. У соцмережах шукають товар переважно роздрібні покупці, яким потрібен асортимент, в той час як "Агрокоін" практикує промислове вирощування огірків та томатів.