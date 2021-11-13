Чому тепличний томат дешевшає

Зараз на ринку є великий обсяг некондиційної продукції. Тепличні комбінати проводять зачистку поточного обороту та хочуть якомога швидше продати залишки томатів.

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Здебільшого вони намагаються розпродати товар, якість якого оцінюють нижче середнього. Відповідно, вартість такого товару не може бути високою.

Зараз є можливість вигідно купити тепличний томат / Фото Unsplash

Яка ціна вітчизняних та імпортних тепличних томатів

Сьогодні комбінати продають томати по 20 – 27 гривень за кілограм. У порівнянні з минулим тижнем ціна впала на 18%.

Турецький томат, який складає основну пропозицію на ринку, коштує 22 – 30 гривень/кілограм.

Що буде далі

Через подорожчання енергоносіїв вітчизняні комбінати можуть зменшити об'єми вирощування томатів, що суттєво вплине на пропозицію. Тому наступні партії будуть дорожчими.

Окрім того, Туреччина може збільшити імпортні поставки, тому нашим виробникам доведеться конкурувати з іноземним товаром.