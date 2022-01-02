Топ-10 найбагатших аграріїв: "свинарі", "птахівники", "молочники" та онук мігранта з України

Журнал "Форбс" регулярно публікує списки найбагатших людей світу. Зокрема, і в окремих галузях. До вашої уваги – десятка найгрошовитіших бізнесменів, які заробляють переважно в агросекторі.

Топ-10 найбагатших аграріїв світу

(гроші – мільярди доларів)

1. Лю Йоншінь (КНР) – 6,6

Відділився від брата, який наразі №2 у рейтингу, і заснував компанію East Hope Group. Успішно продає корм для тварин – від індиків до свиней.

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2. Лю Юнхао (КНР) – 4,6

Власник компанії New Hope Group, що займається свинарством.

3. Стюарт і Лінда Рєзніки (США) – 4



Стюарт Рєзнік з дружиною Ліндою – щаслива і багата пара

Їхня компанія The Wonderful Company годує американців мигдалем, апельсинами, грейпфрутами і та іншими смаколиками. До слова, Стюарт – онук мігранта з України.

4. Принц Султан бін Мохаммед бін Сауд Ал Кабір (Саудівська Аравія) – 3,8

Його ферма з коровами-гольштинами Almarai є найбільшим виробником молока на Близькому Сході. Має також конезавод.

5. Гаррі Стайн (США) – 3,5



Гаррі Стайн піднявся в еліту з низин

Почав свій шлях з маленького фермерського господарства батька і побудував насіннєву імперію Stine Seeds.

6. Андрей Бабіш (Чехія) – 3,4

Його виробнича група "Агроферт" у Чехії і Словаччині обробляє 100 тисяч гектарів землі.

7. Вадім Мошковіч (РФ) – 2,3

Власник холдингу "Русагро" розпочинав у 1990-х роках з горілки, нафти та нерухомості. Зараз у холдинга 600 тисяч гектарів в обробітку і величезні прибутки від виробництві свинини та цукру.

8. Цінь Їнлінь (КНР) – 2



Цінь Їнлінь – №1 у китайському свинарстві

Власник компанії Muyuan Foodstuff, найбільшого виробника свинини в КНР.

9. Фу Гуанмінь (КНР) – 1,5

Власник концерну Fujian Sunner Development, який займається птахівництвом і є основним постачальником м'яса курей для KFC China.

10. Бао Хоншінь (КНР) – 1,3

Його компанії займаються розробкою, виробництвом і торгівлею кормами для свиней, розведенням цих тварин та торгівлею зерновими.