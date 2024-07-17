З якими країнами найбільше торгували

В країну імпортували товарів на суму 33,2 мільярда доларів, а експортували – на 19,5 мільярда доларів. Водночас оподаткований імпорт склав 28,1 мільярдів доларів, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

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Податкове навантаження на 1 кілограм оподаткованого імпорту в січні-червні 2024 року склало 0,5 доларів за кілограм. В Державній митній службі зазначили, що це на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай – 6,4 мільярда доларів, Польща – 3,7 мільярда доларів і Німеччина – 2,6 мільярда доларів.

Важливо Експортували з України найбільше до Польщі – на 2 мільярда доларів, Іспанії – на 1,6 мільярда доларів, Китаю – на 1,6 мільярда доларів.

Які товари найчастіше купували та продавали

У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – 11,4 мільярда доларів;

продукція хімічної промисловості – 5,9 мільярда доларів;

паливно-енергетичні – 4,3 мільярда доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: