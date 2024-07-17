З якими країнами найбільше торгували
В країну імпортували товарів на суму 33,2 мільярда доларів, а експортували – на 19,5 мільярда доларів. Водночас оподаткований імпорт склав 28,1 мільярдів доларів, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.
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Податкове навантаження на 1 кілограм оподаткованого імпорту в січні-червні 2024 року склало 0,5 доларів за кілограм. В Державній митній службі зазначили, що це на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай – 6,4 мільярда доларів, Польща – 3,7 мільярда доларів і Німеччина – 2,6 мільярда доларів.
Які товари найчастіше купували та продавали
У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – 11,4 мільярда доларів;
- продукція хімічної промисловості – 5,9 мільярда доларів;
- паливно-енергетичні – 4,3 мільярда доларів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – 12,4 мільярда доларів;
- метали та вироби з них – 2,1 мільярда доларів;
- мінеральні продукти – 1,8 мільярда доларів.