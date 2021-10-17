Наразі середня ціна гектара української землі становить 33 тисячі гривень. Це стосується землі для ведення особистого селянського господарства.

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Якщо ж говорити про загальний показник усіх транзакцій земель, то середня ціна становить майже 44 тисячі гривень за гектар.

Розділення вартості землі роблять для того, щоб краще розуміти ціноутворення. Наприклад, у Київській області продавали землю по 240 тисяч за гектар, але очевидно, що вона буде використана не для сільськогосподарської діяльності.

Зараз землю купують за ціною, яка вища за ринкову, і в подальшому ціна землі лише зростатиме.

Нещодавно було оприлюднено підсумки "100 днів після ринку землі". Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "100 днів ринку землі в Україні: оприлюднені найважливіші цифри".