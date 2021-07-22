Ціна кави досягла максимальної позначки за 5 років: що буде далі
Джерело:Bloomberg
Холодна погода негативно впливає на урожай кави в Бразилії. Ця країна є найбільшим світовим експортером кавових зерен, тому ціна продукту буде рости й далі.
Кавові регіони Бразилії страждають від негоди – в штаті Мінас-Жерайс температура не декілька годин впала нижче нуля. Це найхолодніша погода за останні 25 років.
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Вже незабаром синоптики прогнозують ще одне похолодання в регіоні. Ф'ючерси на біржі Нью-Йорка здійснили рекордний стрибок на 7,7%.
Окрім того, після сильної посухи джерела води, якою зрошували поля, висохли. Разом з холодами це завдає великого удару по рослинах.
Подекуди фермери скаржаться, що негода знищила весь урожай, а гілки та листя на деревах пошкоджені, що матиме вплив і на майбутні урожаї.
Експерти переконані, що ціна кави суттєво зросте, і покупці відчують подорожчання вже найближчим часом.
Стало відомо, де в Україні зараз найдорожча та найдешевша земля. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Ціна землі в Україні: де найвища і найнижча".