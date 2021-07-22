Ціна кави досягла максимальної позначки за 5 років: що буде далі

Холодна погода негативно впливає на урожай кави в Бразилії. Ця країна є найбільшим світовим експортером кавових зерен, тому ціна продукту буде рости й далі.

Кавові регіони Бразилії страждають від негоди – в штаті Мінас-Жерайс температура не декілька годин впала нижче нуля. Це найхолодніша погода за останні 25 років.

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Вже незабаром синоптики прогнозують ще одне похолодання в регіоні. Ф'ючерси на біржі Нью-Йорка здійснили рекордний стрибок на 7,7%.

Окрім того, після сильної посухи джерела води, якою зрошували поля, висохли. Разом з холодами це завдає великого удару по рослинах.

Подекуди фермери скаржаться, що негода знищила весь урожай, а гілки та листя на деревах пошкоджені, що матиме вплив і на майбутні урожаї.

Експерти переконані, що ціна кави суттєво зросте, і покупці відчують подорожчання вже найближчим часом.

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