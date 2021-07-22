Щороку в Україні під площі під ріпаком аграрії відводять понад 1 мільйон гектарів. Це – вдесятеро більше, ніж 20 років тому, коли культуру висівали на 150-160 тисячах гектарів.

Зверніть увагу! Сильний гравець і зірка: про нові гібриди озимого ріпаку під систему Clearfield®

Такий попит зумовлений експортним потенціалом культури, виробничими можливостями та користю продуктів з ріпаку. Усі ці фактори роблять ріпак привабливим для інвестицій та введення культури в сівозміну аграрних господарств.

Тому експерти департаменту BASF Agricultural Solutions підготували інфографіку, в якій візуалізували переваги та можливості для українських агровиробників від вирощування ріпаку.



Ріпак: чому варто інвестувати в культуру / Інфографіка BASF

Ріпак – насамперед експортна культура. ЄС закуповує насіння, ріпакову олію Китай, Ізраїль, Туреччина. Шрот мають право постачати до Китаю 9 українських компаній. Дохід від експорту ріпаку тільки 2019-го року становив 1,3 мільярда доларів. Тому один з важливих факторів інвестування в ріпак – міжнародний ринок збуту, – коментує Наталія Мельничук, кроп - менеджер з насіння підрозділу BASF Agricultural Solutions.



Наталія Мельничук

Інший важливий аспект: значення ріпаку в сівозміні. Дослідження BASF Agricultural Solutions на посівах у демоцентрах продемонстрували позитивні результати й високі врожаї зернових після ріпаку-попередника. Культура насичує ґрунт азотом, фосфором, калієм і запобігає поширенню небезпечних хвороб у зернових (септоріоз, різні види плісняви, гнилей, борошнистої роси тощо).

До того ж ріпак – гарний медонос для бджіл та має високу виробничу рентабельність. Ще один фактор інвестиційної привабливості ріпаку – користь продуктів з нього (біодизель, олія, папір, целюлоза).

З іншого боку збільшення площ посівів призводить до росту попиту на насіння ріпаку на внутрішньому ринку. Так, наразі потреба України в насіннєвому матеріалі становить близько 6 тисяч тонн на рік. Понад 60% з яких сьогодні імпортується. Тому на ринку щороку з’являється по кілька десятків видів гібридів ріпаку. В Україні ж цьогоріч з’явилися такі нові гібриди як ІНВ1170, ІНВ1188 та ІНВ1177 КЛ селекції BASF.



Новинки насіннєвого портфоліо BASF

Відтестовані в різних кліматичних і погодних умовах ці гібриди демонструють стресостійкість і стабільно високу врожайність. Усе для того, аби українські аграрії могли ефективно зрощувати, зростати та отримувати прибутки.

Корисна інформація

Нові гібриди озимого ріпаку як запорука високого врожаю