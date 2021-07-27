Ціна літра соняшникової олії може злетіти понад 100 гривень уже восени, – експерт

Соняшникова олія на світовому ринку останнім часом знизилася в ціни, а в Україні продовжує дорожчати - восени вартість може піднятися ще на 30%.

В Україні склалася унікальна ситуація, каже економіст Олег Пендзин: якщо в усьому світі ціна на соняшникову олію впала майже на 10%, то в Україні лише росте.

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За рік олія зросла в ціні на 89%. Від початку року – на 59%, а за останній місяць – на 3,8%. Тобто не було жодного місяця, коли ціна в Україні падала, а в світі за цей час вона знизилася, – пояснює експерт.

На його думку, так відбувається тому, що на українському ринку всього кілька великих виробників, а отже спекулювати цінами просто. "У споживачів немає вибору: є дорога оливкова і є соняшникова. А весь світ пропонує ще й інші види олій", – додає Пендзин.

Що далі?

Вже восени, за прогнозами експертів, літр соняшникова олії коштуватиме понад 100 гривень.

Головні причини здорожчання – вартість сировини та сезонність продукту. Ці ж фактори вплинули і на зменшення експорту олії з Укрїни на 18%. Найбільше впали поставки "сонячного" продукту до Італії, Іспанії та Іраку.

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