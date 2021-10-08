Ціна м'яса: подорожчання зафіксували в усьому світі

В Україні часто повідомляють про те, що ціна м'яса дещо зросла та продовжить позитивну динаміку. Втім, подібна тенденція спостерігається в усьому світі.

За підсумками вересня індекс цін ФАО на м'ясо практично не змінився. Натомість у річному вимірі позитивна динаміка помітна – ціни зросли на 26,3%.

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Пропозиція яловичина та великої рогатої худоби дуже обмежена, через що на цей вид м'яса котирування почали рухатися вгору. Також зафіксоване падіння пропозиції м'яса птиці та свинини.

В глобальному вимірі тенденції ринку задають Європа та Китай. Повідомляється, що передумов для зниження цін найближчим часом не спостерігається.

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