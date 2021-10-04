Зараз кілограм курятини в середньому коштує 59 гривень/кілограм. За рік це м'ясо подорожчало на 29%.
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Виробники зазначають, що покупцям варто приготуватися до нового різкого подорожчання. Справа у нових податках: виробники курятини працювали за спрощеною системою, здебільшого сплачуючи лише податок на землю.
Закон №5600 вимагає у птахівників платити податки у повному обсязі. Це суттєво вплине на кінцеву ціну для споживача. Деякі виробники припинять діяльність, ще хтось піде "у тінь".
На скільки подорожчає курятина для покупців – наразі не повідомляється.