Для того, щоб зараз виготовити сільгосппродукцію, треба значно більше коштів, аніж минулого року. У кінцевому результаті платити більше доведеться споживачам.

Якщо порівнювати з минулим роком, то виробництво сільськогосподарської продукції в Україні суттєво подорожчало. Показник виріс на цілих 36%.

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Наприклад, витрати на виробництво продукції рослинного походження зросли на 33,7%. Для того, щоб виготовити товари тваринного походження, тепер треба на 40% більше коштів, аніж минулого року.

Окрім того, також зросли витрати на ресурси промислового походження, показник додав 39,4%.

Як зазначають експерти, усі додаткові витрати виробники включать у вартість товару, тому споживачам незабаром доведеться відчути різницю на своїх гаманцях.