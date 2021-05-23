Ціна яєць продовжує падіння: чого чекати далі

Яйця на ринках та в магазинах продовжують дешевшати. Хоча у порівнянні з минулим роком ціни вищі, але в більш короткий проміжок часу спостерігається падіння.

Станом на 21 травня ціна 10 яєць у виробників становить 20,46 гривень (з ПДВ). У порівнянні з минулим роком показник вищий на 25%.

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Водночас якщо порівнювати з минулим місяцем, то ціна впала на цілих 17%. З минулого тижня показник знизився на 10%.

Також зазначається, що ціна десятка яєць залежить від регіону. На сході ціна становить 16,25 гривень, на заході – 20,38 гривень, на півдні – 22,71 гривні. В центрі України найдорожче – 26 гривень.

За прогнозами аналітиків, ціна продовжить поступове зниження.

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