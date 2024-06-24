Де найдорожче коштує земля

З 1 липня 2021 року в Україні запрацював ринок землі після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, який був введений за 20 років до того. Право на продаж та купівлю таких земель мали лише фізичні особи. Компанії можуть скористатись цією можливістю з 1 січня 2024 року.

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Згідно з відкритими даними, середня вартість гектару за весь час роботи ринку землі становить близько 37 тисяч гривень за гектар. Перший місяць після поновлення роботи у травні 2022 року ціни сягали 43 тисяч гривень за гектар.

Важливо Вартість землі сільськогосподарського призначення опирається на її нормативно-грошову оцінку (НГО) та не може бути меншою за неї. Таке обмеження встановили до 2030 року. Цей показник залежить від площі та типу грунту земельної ділянки.

Традиційно найродючіші землі у центральній частині країни мають і найвищу ціну за 1 гектар. За даними Держгеокадастру, станом на 1 січня 2022 року найвища НГО за 1 гектар у Черкаській області. Там 1 гектар, у середньому, коштує 33 646 гривень. Найнижча нормативна вартість за гектар у Житомирській області — 21 411 гривень.

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