Ціна землі в Україні: де найвища і найнижча
Джерело:Zemelka
У різних регіонах України ціна на землю суттєво відрізняється. На середину липня-2021 найвища середня вартість за гектар у Черкаській області, найнижча – у Львівський.
Відповідно до інформації проєкту "Ринок землі. Мапа земельних угод і цін на землю з 1 липня 2021 року", середня ціна за гектар землі, яка знаходяться у власності чи оренді, наразі становить 27 534 гривень.
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Середня ціна на землю в Україні (гривні за гектар)
Найвища ціна
- Черкаська область – 41 397 грн/га
- Київська область – 34 901
- Сумська область – 38 601
Найнижча ціна
- Львівська область – 12 046
- Херсонська область – 18 923
- Тернопільска область – 22 267
Мапа середніх цін на землю в Україну
Оцінка від Шмигаля
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль днями заявив, що наразі вартість землі менша за попередні прогнози уряду. За пів місяця після відкриття ринку середня мінімальна ціна, за даними очільника Кабміну, становить орієнтовно 1 тисячу доларів за гектар.ВАЖЛИВО!
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