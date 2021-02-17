Ринок землі: як продати пай після 1 липня 2021 року
Кожен громадянин України після відкриття ринку землі (1 липня 2021 року) зможе продати свою земельну ділянку.
Джерело:Перший Діловий
Експерти назвали три основні питання щодо операцій з купівлі-продажу землі, а юристи підготували на них відповіді.
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Чи можна продати пай, який перебуває в оренді?
Власник орендованого паю все одно має право його продати, стверджують юристи. Для цього треба буде домовитися з агропідприємством чи фермером про розірвання договору оренди й запропонувати орендарю викупити землю. Якщо орендар відмовиться, слід розірвати договір оренди й шукати інших покупців.
Хто може купити пай?
Купити пай у його власника з 1 липня 2021 року може будь-яка фізична особа, але обов‘язково – громадянин України. Одній особі можна буде продати не більше 10 гектарів. Першочергове право на купівлю землі має її орендар. Але якщо землю орендує агрофірма, то вона зможе придбати землю у власника лише з 1 січня 2024 року, коли отримають право купувати паї юридичні особи. Причому одній фірмі – не більш як 10 тисяч гектарів.
Як продавати пай?
Коли власник землі знаходить покупця, то може запропонувати орендареві викупити землю на своїх умовах. Агрофірма, нагадаємо, не може викупати паї до 1 січня 2024 року, але у неї є переважне право на його купівлю. Його вона може перевідступити вашому покупцеві.
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