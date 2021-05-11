"Ми дивимося на аналогію щодо запровадження ринку землі у наших країн-сусідів, – сказав Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна. – Протягом 5-10 років вартість землі може зростати від 2 до 5 разів".

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Очільник уряду впевнений, що "це дуже добре, бо капіталізує державу і землю українців".

Українці отримають право, а не обов'язок продавати свою землю. А право дає можливість приймати рішення. Подорожчала земля – продай її дорого за ринковою ціною без корупційного податку, який накладали чиновники, коли не було ринку землі. Тому я впевнений, що з 1 липня ми зобов'язані відкрити ринок і вчитися жити в ньому. Це точно збагатить нашу державу, економіку і наших людей, – відзначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр запевнив, що підготовка до відкриття ринку землі йде за планом, подякував Верховній Раді за прийняття законопроєкту №2194, а також висловив сподівання, що депутати незабаром ухвалять і законопроєкт №2195, який розкриє можливість електронних торгів землею.