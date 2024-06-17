Як змінилися ціни на напої

Ціна на півторалітрову пляшку відомої мінералки "Моршинська", яка у травні коштувала 22,40 гривень, наразі піднялася до 23,23 гривень.

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Ціни на солодкі напої також підскочили. Наприклад, 1,75-літрову пляшку Coca-Cola тепер можна придбати за середньою ціною 47,51 гривень, хоча вартість варіюється залежно від супермаркету.

Актуальні ціни на Coca-Cola в супермаркетах:

Novus – 44,39 гривні;

Metro – 45,14 гривні;

Auchan – 44,2 гривні;

Megamarket – 56,3 гривні.

Актуальні ціни на 1,5-літрову пляшку "Моршинської":

Novus – 21,75 гривні;

Auchan – 22,53 гривні;

Megamarket – 22,92 гривні.

Coca-Cola реєструє товарні знаки в Росії

Компанія Coca-Cola звернулася з трьома заявками на реєстрацію своїх товарних знаків у Росії, включаючи Coca-Cola, Sprite, та Fanta. Ці заявки були подані у квітні й знайдені у базі даних Федеральної служби з інтелектуальної власності Росії.

Важливо зауважити, що згідно з російським законодавством, торгові марки, які не використовуються протягом трьох років, можуть бути скасовані.

Зауважте! Генеральний директор компанії Online Patent у Росії, Аліна Акіньшина, повідомила, що такі відомі бренди, як Coca-Cola, Sprite і Fanta, були вилучені з ринку у 2022 році, і їх правовий захист може закінчитися раніше 2025 року. Вона вказала на те, що Coca-Cola здійснює заходи щодо збереження своїх прав, подаючи нові заявки в Роспатент.

Експерти в області патентного права в Росії зазначають, що ці заявки можуть свідчити про потенційне повернення компанії на російський ринок у майбутньому.