Які актуальні ціни на цибулю в Україні

З початку цього тижня ціна на ріпчасту цибулю врожаю 2023 року в українських господарствах знизилася: основна її ціна складає 14 – 20 гривень за кілограм. Для порівняння, наприкінці минулого тижня ціни на торішню ріпчасту цибулю не опускалися нижче 18 гривень за кілограм.

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На українському ринку також є великий вибір ріпчастої цибулі нового врожаю від місцевих виробників. Відпускні ціни коливаються в межах від 16 до 22 гривень за кілограм.

На поточному тижні більшість фермерів України приступили до масового збирання ріпчастої цибулі нового врожаю...Як результат, різке збільшення пропозиції цієї продукції на ринку спричинило стрімке зниження цін на торішню ріпчасту цибулю,

– йдеться у повідомленні.

Що про це думають аналітики

Аналітики повідомляють, що нині українські виробники реалізують торішню цибулю в середньому на 52% дешевше, ніж у першій половині червня 2023 року. При цьому тенденція до зниження цін на ринку цибулі продовжуватиметься.

Цікаво! Через низьку торговельну активність у цьому сегменті та швидке збільшення пропозиції фермери змушені щодня переглядати ціни.

А вартість яких продуктів може зрости

Економічний експерт Дмитро Чурін попереджає про значне зростання цін: споживачі можуть відчути підвищення вартості бакалійної продукції вже через 2-3 місяці. Водночас варто бути готовими до зростання цін на інші продукти, як от: солодощі, ковбаси та м'ясо. На це вплине як дефіцит, так і підвищення цін на електроенергію.

Цікаво! За даними Держстату станом на червень 2024 року зросли ціни на такі продукти, а саме: фрукти – на 10,4%, овочі – на 1,3%, риба та морепродукти на 0,9%, а також цукор та хліб на 0,7 та 0,6 відповідно.