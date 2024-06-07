Яка актуальна вартість огірків

В результаті, сьогодні ціна на огірки в Україні зменшилася в середньому на 30% порівняно з тим же періодом минулого року. Станом на сьогодні українські тепличні комбінати продають огірки за ціною від 20 до 45 гривень за кілограм, що в середньому на 22% дешевше, ніж минулого тижня.

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Причиною цього зниження цін є сезонний фактор, оскільки на ринку збільшилася пропозиція цих овочів від місцевих виробників. При цьому експерти вважають, що ціна на огірки могла б знизитися ще більше, якби не скорочення пропозиції цієї продукції через дощову погоду в більшості регіонів країни.

Зауважте! Виробники не виключають подальшого зниження вартості, коли в продаж почне масово надходити огірок з відкритого ґрунту.

Ціни на полуницю теж дешевшають

Зростання пропозиції полуниці призвело до зниження середніх оптових цін:

Наприкінці минулого робочого тижня кіло ягід можна було продати по 60 – 100 гривень, або ж 1,48 – 2,47 долара,

На сьогодні ціни знизилися до 40 – 70 гривень за кілограм, або 0,99 – 1,73 долара, що в середньому на 31% дешевше.

Водночас фермери готові ще знижувати вартість.