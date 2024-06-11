Як змінились ціни у травні
У травні вартість значної кількості продуктів збільшилась. У порівнянні з квітневими показниками, ціни зросли в середньому на 0,9%.
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Які продукти подорожчали у травні:
- фрукти зросли в ціні на 10,4%;
- овочі – на 1,3%;
- риба та рибні продукти – на 0,9%;
- хліб – на 0,8%;
- цукор – на 0,6%;
- макаронні вироби – на 0,5%;
- м'ясо та м'ясні продукти – на 0,4%;
- сир та м'який сир – на 0,2%.
Які продукти подешевшали
Статистичні дані вказують на те, що протягом останнього року продукти стали дешевшими на 0,5%. У травні вартість деяких позицій також знизилась. Йдеться про такі продукти:
- яйця стали коштувати на 14,3% менше;
- молоко – на 1,5%;
- безалкогольні напої – на 0,1%.