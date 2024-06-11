Як змінились ціни у травні

У травні вартість значної кількості продуктів збільшилась. У порівнянні з квітневими показниками, ціни зросли в середньому на 0,9%.

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Які продукти подорожчали у травні:

фрукти зросли в ціні на 10,4%;

овочі – на 1,3%;

риба та рибні продукти – на 0,9%;

хліб – на 0,8%;

цукор – на 0,6%;

макаронні вироби – на 0,5%;

м'ясо та м'ясні продукти – на 0,4%;

сир та м'який сир – на 0,2%.

Зверніть увагу! Ціни на олію загалом не зазнали змін протягом останнього місяця.

Які продукти подешевшали

Статистичні дані вказують на те, що протягом останнього року продукти стали дешевшими на 0,5%. У травні вартість деяких позицій також знизилась. Йдеться про такі продукти:

яйця стали коштувати на 14,3% менше;

молоко – на 1,5%;

безалкогольні напої – на 0,1%.

Нагадаємо! В кінці 2023 року зростання цін на продукти сильно сповільнилось. Цьому сприяло збільшення об'ємів експорту та значний врожай. Однак, у НБУ застерігають, що скоро може відбутися прискорення інфляції.