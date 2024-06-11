Як змінились ціни у травні

У травні вартість значної кількості продуктів збільшилась. У порівнянні з квітневими показниками, ціни зросли в середньому на 0,9%.

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Які продукти подорожчали у травні:

  • фрукти зросли в ціні на 10,4%;
  • овочі – на 1,3%;
  • риба та рибні продукти – на 0,9%;
  • хліб – на 0,8%;
  • цукор – на 0,6%;
  • макаронні вироби – на 0,5%;
  • м'ясо та м'ясні продукти – на 0,4%;
  • сир та м'який сир – на 0,2%.

Які продукти подешевшали

Статистичні дані вказують на те, що протягом останнього року продукти стали дешевшими на 0,5%. У травні вартість деяких позицій також знизилась. Йдеться про такі продукти:

  • яйця стали коштувати на 14,3% менше;
  • молоко – на 1,5%;
  • безалкогольні напої – на 0,1%.