Експорт та імпорт молокопродукції

У травні 2024 року Україна скоротила загальний обсяг зовнішньої торгівлі молокопродуктами до 37,1 мільйона доларів.

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Це на 10,5% менше, ніж у квітні, і на 1% менше, ніж у березні, коли ці показники становили 41,4 мільйона доларів і 37,4 мільйона доларів відповідно.

Водночас імпорт у травні становив 18,4 мільйона доларів, що є найнижчим значенням з лютого 2023 року. Він знизився на 24,3% порівняно з квітнем і на 19,7% порівняно з березнем.

Зауважте! Сальдо експорту-імпорту в травні було позитивним: 0,2 мільйона доларів проти мінус 8,4 мільйона доларів у березні та мінус 3,7 мільйона доларів у лютому.

У травні імпорт у грошовому вираженні вперше не перевищив експорт. У березні імпорт був у 1,58 раза більший за експорт, а в лютому – у 1,24 раза.

Експорт з України у 2024 році

У перші три місяці 2024 року зовнішньоекономічна діяльність України продемонструвала значне зростання. Загальний обіг товарів досяг 26 мільярдів доларів США.

Обсяг експорту та імпорту

Імпорт : Україна імпортувала продукцію на суму 16 мільярдів доларів;

: Україна імпортувала продукцію на суму 16 мільярдів доларів; Експорт: Вартість експортованих товарів досягла 10 мільярдів доларів.

Оподаткування імпорту

Серед імпортованих товарів велика частка – 13,8 мільярда доларів, або 86%, була обкладена податками. Фіскальні відрахування на кожен кілограм обтяженого податком імпорту у першому кварталі 2024 року склали 0,49 долара за кілограм, що на 8% більше порівняно з тим же періодом попереднього року.

Країни-партнери по імпорту

Китай : 3 мільярди доларів;

: 3 мільярди доларів; Польща : 1,6 мільярда доларів;

: 1,6 мільярда доларів; Німеччина: 1,3 мільярда доларів.

Країни-партнери по експорту