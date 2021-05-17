Показники Держстату виявилися невтішними для українських споживачів. За період з квітня-2020 по квітень-2021 серед бакалійних товарів подешевшало лише пшоно.

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Як змінилися ціни на бакалійні товари

(квітень-2020 – квітень-2021)

Крупи

гречка +15,8% (до 41,02 грн за кг)

рис +13,7% (до 26,61 грн за кг)

манна крупа +28,9% (до 17,65 грн за кг)

ячна крупа +31,2% (до 15,13 грн за кг)

пшоно -16,0% (до 18,42 грн за кг)

Хліб

пшеничний з борошна вищого ґатунку +20,9% (до 29,51 грн за)

пшеничний з борошна 1-го ґатунку +18,3% (до 23,50 грн за кг)

житній та житньо-пшеничний +16,7% (до 24,48 грн за кг)

батон +15,6% (до 16,11 за 0,5 кг)

Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 23,4% (до 23,25 грн за кг у квітні 2021 року); борошно пшеничне – на 24,9% (до 14,49 грн за кг); цукор – на 68,1% (до 25,63 грн за кг), соняшникова олія – на 68,8% (до 58,05 грн за 1 л).

Споживчі ціни та інфляція

Споживчі ціни у квітні-2021 проти березня-2021 збільшилися на 0,7%; проти квітня-2020 – на 8,4%, проти грудня-2020 – на 4,8%.

За січень-квітень-2021 порівняно з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 7,6%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із березнем-2021 становила 0,7%, з початку року – 3,1%.

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