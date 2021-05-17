Показатели Госстата оказались не очень утешительными для украинских потребителей. За период с апреля-2020 по апрель-2021 среди бакалейных товаров подешевело только пшено.

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Как изменились цены на бакалейные товары

(апрель-2020 – апрель-2021)

Крупы

гречка +15,8% (до 41,02 грн за кг)

рис +13,7% (до 26,61 грн за кг)

манная крупа +28,9% (до 17,65 грн за кг)

ячневая крупа +31,2% (до 15,13 грн за кг)

пшено -16,0% (до 18,42 грн за кг)

Хлеб

пшеничный из муки высшего сорта +20,9% (до 29,51 грн за)

пшеничный из муки 1-го сорта +18,3% (до 23,50 грн за кг)

ржаной и ржано-пшеничный +16,7% (до 24,48 грн за кг)

батон +15,6% (до 16,11 0,5 кг)

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за указанный период подорожали на 23,4% (до 23,25 грн за кг в апреле-2021), мука пшеничная – на 24,9% (до 14,49 грн за кг), сахар – на 68,1% (до 25,63 грн за кг), подсолнечное масло – на 68,8% (до 58,05 грн за 1 л).

Потребительские цены и инфляция

Потребительские цены в апреле-2021 по сравнению с мартом-2021 увеличились на 0,7%; против апреля 2020 – на 8,4%, по сравнению с декабрем 2020 – на 4,8%.

За январь-апрель-2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 7,6%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с мартом-2021 составила 0,7%, с начала года – 3,1%.

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