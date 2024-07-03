Фактори, що впливають на ціни
Доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков розповів, що відбуватиметься з цінами на продукти харчування до кінця літа. За його словами, зростання цін на продукти є неминучим.
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Одним з ключових факторів, що сприятиме цьому, є нещодавно, а саме 1 липня 2024 року, підписаний меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який передбачає подвоєння рівня інфляції.
Згідно з оновленими даними МВФ, на кінець року очікується інфляція трохи більше ніж 8%, що суттєво перевищує попередній прогноз у 4%,
– говорить Плотніков.
Інфляція, за його словами, буде зростати, а ціни – підвищуватися. Це підтверджено як на міжнародному, так і на національному рівні. Також фінансист пояснив, що на зростання цін вплинуть й додаткові фактори:
- відключення електроенергії змушують виробників використовувати генератори, що веде до додаткових витрат на виробництво енергії;
- проблеми з логістикою;
- питання з реалізацією продукції.
Що буде з цінами до кінця літа
Через економічні труднощі в країні, українцям варто бути готовими до подальшого підвищення цін на продукти.
Ми не можемо точно передбачити, наскільки і як саме подорожчають продукти, оскільки індекс інфляції розраховується складніше, ніж просто зростання цін,
– зазначив Плотніков.
Втім, за словами експерта, зростання інфляції та здорожчання продуктів є неминучими. Це потребуватиме адаптації до нових умов та перегляду сімейних бюджетів, щоб зменшити вплив інфляційних процесів на повсякденне життя.