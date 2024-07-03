Фактори, що впливають на ціни

Доктор економічних наук, професор та заслужений економіст України Олексій Плотніков розповів, що відбуватиметься з цінами на продукти харчування до кінця літа. За його словами, зростання цін на продукти є неминучим.

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Одним з ключових факторів, що сприятиме цьому, є нещодавно, а саме 1 липня 2024 року, підписаний меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який передбачає подвоєння рівня інфляції.

Згідно з оновленими даними МВФ, на кінець року очікується інфляція трохи більше ніж 8%, що суттєво перевищує попередній прогноз у 4%,

– говорить Плотніков.

Інфляція, за його словами, буде зростати, а ціни – підвищуватися. Це підтверджено як на міжнародному, так і на національному рівні. Також фінансист пояснив, що на зростання цін вплинуть й додаткові фактори:

відключення електроенергії змушують виробників використовувати генератори, що веде до додаткових витрат на виробництво енергії;

проблеми з логістикою;

питання з реалізацією продукції.

Що буде з цінами до кінця літа

Через економічні труднощі в країні, українцям варто бути готовими до подальшого підвищення цін на продукти.

Ми не можемо точно передбачити, наскільки і як саме подорожчають продукти, оскільки індекс інфляції розраховується складніше, ніж просто зростання цін,

– зазначив Плотніков.

Втім, за словами експерта, зростання інфляції та здорожчання продуктів є неминучими. Це потребуватиме адаптації до нових умов та перегляду сімейних бюджетів, щоб зменшити вплив інфляційних процесів на повсякденне життя.