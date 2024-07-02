Лохина сильно подешевшала

За останній тиждень оптові ціни на лохину на українському ринку впали більш ніж удвічі. На торговому майданчику EF Trade Platform серед тисяч учасників із 50 країн світу, український сегмент свіжої лохини був найактивнішим.

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Серед великої кількості розміщених пропозицій найчастіше зустрічалися ціни в діапазоні від 120 до 180 гривень за кілограм (3 – 4,5 долара США за кілограм) залежно від обсягу та якості продукції.

Андрій Ярмак пояснив, що у 2023 році в цей час на ринку України тільки починали з'являтися перші партії лохини з невеликих теплиць, а оптової торгівлі ягодою місцевого виробництва ще не було. На ринку домінувала імпортна лохина за цінами 400 гривень за кілограм і більше. Тому ціни на лохину наразі в рази нижчі, ніж у цей самий час минулого року.

Економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) при цьому зазначає, що минулий сезон починався для українських виробників лохини також з не дуже приємних новин.

Минулого сезону з початком збирання лохини ціни різко обвалилися до 100 – 120 гривень за кілограм, що стало справжнім шоком для фермерів, тому що дрібні виробники отримували ще менше. Однак наприкінці сезону, на тлі різкого зниження виробництва лохини в Перу, ціни несподівано зросли, що допомогло врятувати сезон лохини для українських аграріїв,

– говорить Ярмак.

Важливо! Учасники ринку очікують, що цього тижня ціни на лохину продовжать стрімко знижуватися. З огляду на девальвацію української валюти, це негативно позначиться на доходах фермерів, проте створить нові стимули для експорту лохини. Експортери вже зараз планують маршрути експорту лохини в ЄС в обхід Польщі та до країн Близького Сходу.