Свинина подорожчала

Минулого місяця динаміка цін закупівлі свинини та кінцевої її реалізації не була такою синхронною, як би цього хотілося.

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Якщо живець у травні був на 4,9% дешевший, ніж у квітні, то охолоджені свинячі напівфабрикати, навпаки, подорожчали на 2,5%. При цьому, найпомітніше підвищилися ціни на популярні у сезон пікніків свинячі ошийок та стегно — плюс 5,8% та 5,3% до середньої ціни у попередньому місяці. Проте інші частини також додали у ціні: корейка, вирізка та грудинка подорожчали на 2–2,6%,

– написали в Асоціації свинарів.

Цінова динаміка на ринку свинини у травні продемонструвала, що залежність роздрібних цін від внутрішніх котирувань на живець свиней забійних кондицій не безпосередня. Так сталося, бо споживчі ціни залежать від низки інших чинників на кожному з етапів виробничо-збутового ланцюга.

Втім, активність покупців впливає на ціну свиногосподарств, що й спостерігали на тлі послаблення торгівлі після великодніх свят,

– додали в Асоціації.

У травні ціни на курятину дещо знизилися, на відміну від цін на свинину. Середня ціна на охолоджені курячі напівфабрикати впала на 0,7%, або майже на 1 гривню за кілограм, порівняно з квітнем. Аналітики АСУ зазначають, що хоча середні ціни коливалися, загальний тренд наприкінці весни був більш стабільним і позитивно вплинув на споживання свинини.