Чи сплачують податок за землю учасники бойових дій

Для 24 Каналу адвокат Ігор Ясько пояснив, що звільнення від сплати податку діє тоді, коли земельні ділянки використовуються відповідно до їх цільового призначення та в межах граничних норм.

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Учасники бойових дій, інваліди війни, а також особи, прирівняні до них, звільняються від сплати земельного податку.

Ігор Ясько Адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Зокрема, йдеться про ділянки, площею не більше 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства тощо.

Ставка податку за земельні ділянки встановлюється в розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки:

для земель загального користування – не більш 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більш 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для лісових земель – не більше 0,1% їхньої нормативної грошової оцінки.

Водночас якщо нормативна грошова оцінка земельних ділянок за межами населених пунктів або в межах населених пунктів не встановлювалася, тоді розміри ставок такі:

не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для сільськогосподарських угідь – не менш 0,3% та не більш 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для лісових земель – не більш 0,1% нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

Чи можуть пенсіонери та інші категорії не платити

За словами Ясько, серед інших пільгових категорій, які можуть розраховувати на несплату податку, є: