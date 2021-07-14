Ціни на цукор стабілізувалися: коли чекати наступного подорожчання
Джерело:ГолосUA
Вартість цукру в українських магазинах тимчасово демонструватиме стабільність. Втім, вже незабаром українці побачать нове подорожчання.
Впродовж останнього місяця ціна цукру в Україні залишалася стабільною, показник з травня не зростав. Це вдалося досягнути завдяки перерозподілу квот.
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Втім, вже скоро ми станемо свідками нового зростання ціни, приблизний термін – липень – серпень. Про це розповів економіст Олег Пендзин.
Будемо трепетно чекати жовтня, коли нам скажуть, якою буде ціна нового врожаю цукру. Маркетинговий рік по цукру починається в жовтні, а в кінці листопада закінчується етап переробки цукру попереднього врожаю, і ми з вами цілий рік їмо той цукор, який був проведений в листопаді попереднього року, – сказав він.
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